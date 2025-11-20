Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, "Bu sene ortaya koyduğumuz oyun, bu yıl olmasa bile önümüzdeki birkaç sene içinde şampiyonluk yolunu belki de açacak önemli kilit noktalarından birisi. Zirve yarışında olmak ve zirveden kopmadan devam etmek istiyoruz." dedi.

Abone ol

Okay Yokuşlu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili oyuncu, takım olarak iyi yolda olduklarını belirterek, "İyi bir havamız, iyi bir oyunumuz var. Geçen seneden itibaren bunu hocamızla oturttuk. Kişisel olarak ise bir şey değişmedi, her zaman yaptığım gibi yüzde yüzümü verip saha içinde takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Futbol, takım oyunu. Elimizden geleni yapıp maçlarda iyi performans göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okay Yokuşlu, yurt dışında olduğu dönemde Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, "Bunun etkilerini şehirde açıkçası görebiliyorum. Kulüp ve takım içinde daha stabil, daha düzenli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Zirveye oynayan yarışmanın içinde dinamiklerin oluşması noktasında yönetim ve hocamız ne yapılacağını gayet iyi biliyor. Bu sürecin olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"Milli takıma tekrar çağrılacağım günler olacaktır"

Okay Yokuşlu, milli takıma seçilip seçilmemesine ilişkin ise "Milli takım konusunda karar tabii ki Montella hocamızın, bizim yapacağımız tek şey, takımda iyi performans vermek. Hocanın kararına saygı duymamız gerekir. Birçok maçta görev aldım. Bazen çağrıldım, bazen çağrılmadım ama her zaman saygıyla karşıladım. İleride de çağrılacağım günler olacaktır. Olmasa dahi benim odaklandığım tek şey saha içi ve kendi işim." dedi.

Takımdaki genç oyunculara da elinden geldiğince destek olduğunu anlatan Okay Yokuşlu, "Yurt dışında oynamış biri olarak başka yerden, ülkeden gelen futbolcuların yaşadığı uyum sürecini biliyorum. Bu nedenle genç arkadaşlarımızı şehre adapte etmeye çalışıyoruz. Hepsi yüzleri gülerek idmana geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu oyun, ileride şampiyonluğun yolunu açar"

Geçen sezon yaşanan sıkıntılı süreci hatırlatan Okay, şöyle devam etti:

"Hocamız da dile getirdi. Geçen sene sıkıntılı bir süreç geçirdik; onun üzerine bir yapılanma oldu, yeni takım inşa edildi. Bu sezon lige iyi başladık. Odaklanmamız gereken şey, sahada ne verdiğimiz, oyunumuz açıkçası. Bu sene ortaya koyduğumuz oyun, bu yıl olmasa bile önümüzdeki birkaç sene içinde şampiyonluk yolunu belki de açacak önemli kilit noktalarından birisi. Zirve yarışında olmak ve zirveden kopmadan devam etmek istiyoruz. Hocamız hedef olarak 'İlk 4' dedi, ben de katılıyorum."

"Oulai hepimizi heyecanlandıran oyuncu oldu"

Okay Yokuşlu, genç oyuncular Oulai ve Salih Malkoçoğlu ile ilgili görüşlerini de şöyle paylaştı:

"Oulai geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Yetenekli ve potansiyeli yüksek olduğunu biliyorduk. Maçlara çıkınca bunu herkes gördü. Milli takıma gitmesi onun için çok büyük bir adım. Çok potansiyelli oyuncu, takıma katkı sağlıyor. Tabii ki eksik yönleri var, bunları biliyor ama geleceğinin çok parlak olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor onun için önemli bir kulüp. Onu kariyerlerinde bir yere taşıyacak kulüp. Salih buranın çocuğu. U19'da kaptanlık yapmış, final oynamış bir karakter. Trabzonlu futbolcuların sorumluluğu biraz daha fazla. Daha baskı altındalar bekli ama bunu yönetmesi gerekiyor. Şu ana kadar çok forma şansı bulamadı ama bulacaktır. O ana hazır olmak önemli. Çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. İkisinin de önü çok açık."

"Süper Kupa'yı almak istiyoruz"

Okay Yokuşlu, kritik bir döneme girdiklerini ifade ederek, "Hep zirvede olmak istiyoruz, zirveden kopmamak istiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli. Bütün oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sezon başında ümit olarak çok fazla beklenti yoktu, hem medya hem taraftarlarda çok beklenti yüksek değildi. Buradaki insanlar, hocalar, oyuncular bunu bir şekilde başardık, seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Tabii ki sezon uzun. Bu dönem de onlardan bir tanesi. Önümüzde bir Süper Kupamız var, o kupayı almak istiyoruz. Kritik dönem, iyi hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.