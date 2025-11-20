BIST 10.958
DOLAR 42,37
EURO 48,98
ALTIN 5.558,21
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Dört kupayla tamamlanan 2024-2025 sezonunda aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe Beko'da nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak
IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor
İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor
Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor
Okulda yedikleri yemek öğrencileri zehirledi
Okulda yedikleri yemek öğrencileri zehirledi
Bakanlık 'kasım indirimleri' için harekete geçti! Vatandaşı böyle kandırmışlar
Bakanlık 'kasım indirimleri' için harekete geçti! Vatandaşı böyle kandırmışlar
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor
Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...
Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...
Abdullah Öcalan umut hakkıyla çıkıp parti kuracak! Ümit Özdağ'ın iddiası
Abdullah Öcalan umut hakkıyla çıkıp parti kuracak! Ümit Özdağ'ın iddiası
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi Türkiye'nin rakipleri belli oldu
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması
Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması
Bahis soruşturması! Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Bahis soruşturması! Nesine 3. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu