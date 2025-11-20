BIST 10.958
Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...

Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba hayatını kaybetti, 2 oğlu yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde Mustafa Ö. (20) ve ağabeyi Kemal Ö. (24) ile komşusu A.P. (19) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan kavgaya bir süre sonra tarafların yakınları da dahil oldu. Kavgada Mustafa Ö, ağabeyi Kemal Ö. ile babaları Murat Ö. (55) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve 2 oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Baba Murat Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayda bıçağı kullandığı öne sürülen A.P. ile kavgaya karıştığı belirlenen babası Ş.P'yi (58) gözaltına aldı.

Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer... - Resim: 0

Kavganın sebebi...

Bu arada, A.P'nin ailesinin ikametinden yaklaşık 3 ay önce 30 bin lira çalındığı, ailenin hırsızlıkla ilgili komşularının çocuğu Kemal Ö'yü suçladığı, kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

