2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off etabında Romanya ile eşleşti. Türkiye, rakibini elemesi halinde Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle final maçı oynayacak.

2026 Dünya Kupası play-off etabı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takımla Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip katıldı.

E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi Romanya oldu. A Milli Futbol takımımız ilk maçı kazanması halinde final maçını, Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle yapacak.

İşte play-off eşleşmeleri

A Yolu:

Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek

Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

B Yolu:

Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk

Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova

Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

D Yolu:

Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya

Kıtalararası play-off eşleşmeleri

FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.

Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

İlk maç Türkiye'de kazanırsak ikinci maç deplasmanda

A Millî Takım, Romanya'yı elemesi halinde play-off final maçında Kosova veya Slovakya ile oynayacak. Türkiye, final maçını çekilen kura gereği deplasmanda oynayacak.

26 Mart ve 31 Mart tarihlerinde oynanacak

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.