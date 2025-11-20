IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik son değerlendirmesini yayımladı. Raporda, küresel ekonomide orta vadeli büyüme eğilimlerinin zayıflayacağı vurgulanırken, Türkiye’nin bu tabloya rağmen güçlü performansıyla gelişmiş ekonomilerden belirgin şekilde ayrışacağı belirtildi.

IMF'nin G20 ülkelerine sunduğu analiz, küresel ekonomiye dair dikkat çekici risklere işaret ediyor.

Artan korumacılık politikaları, jeopolitik gerilimler ve politika belirsizliği nedeniyle G20’nin büyümesinde önemli bir yavaşlama bekleniyor. Rapora göre bu unsurlar, özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik ivmeyi ciddi şekilde törpüleyecek.

GELİŞMİŞ G20 EKONOMİLERİNDE TARİHİN EN ZAYIF ORTA VADELİ PERFORMANSI

ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş G20 ekonomilerinin 2030’a kadar yalnızca yüzde 1,4 büyüyebileceği öngörülüyor. Bu oran, 2009 küresel krizinden bu yana görülecek en düşük orta vadeli büyüme seviyesine işaret ediyor.

TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR TABLO

IMF raporu, gelişmekte olan G20 ülkelerinin büyüme anlamında ayrışacağını ortaya koyuyor. Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerde ortalama büyümenin yüzde 3,9’a ulaşması bekleniyor.

Bu projeksiyon, Türkiye’nin de dahil olduğu grubun gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksek bir büyüme potansiyeli barındırdığını gösteriyor.

KÜRESEL BÜYÜMEDE KADEMELİ YUMUŞAMA

IMF’nin projeksiyonlarına göre G20’nin toplam büyümesi 2025 yılında yüzde 3,2’ye gerileyecek. 2026’da büyüme hızının yüzde 3,0’a düşmesi, 2030’da ise yüzde 2,9 seviyesine kadar zayıflaması bekleniyor. Bu görünüm, küresel ekonominin önümüzdeki yıllarda daha düşük hızda ilerleyeceğine işaret ediyor.