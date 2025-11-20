İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son iki yılda en az 1630 çocuğu gözaltına aldığı, Gazze Şeridi'nde ise çok sayıda çocuğu alıkoyduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı ortak açıklamada, İsrail ordusunun Filistinli çocuklar aleyhinde gerçekleştirdiği gözaltı ve alıkoymalara ilişkin bilgi verildi.

Ortak açıklamaya göre, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Ramallah'a bağlı Silvad beldesinden Filistinli çocuk Velid Halid Ahmed, maruz kaldığı açlık, yoksun bırakma politikaları ve kötü muamelenin ardından Mart 2025'te hayatını kaybetti.

Batı Şeria ve Kudüs'te iki yılda en az 1630 Filistinli çocuk, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca yürüttüğü saldırılarda çok sayıda çocuğu alıkoydu. Alıkonulan çocuklar "organize suçlara, zorla kaybetmeye ve yakınları tarafından ziyaret yasağına" maruz kaldı.

Bu nedenle, alıkonulan çocukların net sayısı bilinmiyor ve çocukların hedef alınması giderek artıyor.

Halihazırda 350 çocuk gözaltında

İsrail, halihazırda ikisi kız 350 çocuğu gözaltında tutuyor. Reşit olmayanların korunmasına ilişkin uluslararası normlarla tamamen çelişen koşullarda yaşayan gözaltındaki çocuklar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, sistematik gasp ve yoksun bırakmanın yanı sıra tecride maruz kalıyor.

İsrail askerleri çocuklara sistematik şekilde fiziksel ve psikolojik yıkım uyguluyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana yaşanan ihlallerin benzeri görülmemiş şekilde arttığı gözlemleniyor.

Ayrıca, gözaltı, alıkoyma, öldürme, zorla kaybetme, yakınlarının ziyaretini engelleme ve eğitimden mahrum bırakılması yoluyla Filistinli çocuklar kapsamlı şekilde hedef alınıyor.

Çocuklar okulda ve sokakta gözaltına alınıyor

Gözaltına alınan ya da alıkonulan çocuklar, İsrail askerlerince düzenlenen baskınlar sırasında kontrol noktalarından, sokaklardan bazen de okuldan ya da çevresinden alınarak götürülüyor. Çocukların yaşını veya temel haklarını gözeten herhangi bir yasal işlem uygulanmıyor.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan çocukların verdiği güncel ifadelerde, gözaltına alındıkları ilk andan itibaren ağır darp, tecrit ve kötü muameleye maruz kaldıkları belgelendi.

Çoğu çocuk en az bir tür fiziksel veya psikolojik işkenceyle karşı karşıya kaldı.

İsrail'in çocuklara karşı gerçekleştirdiği ihlaller, uluslararası hukuk ve çocukları korumaya ilişkin tüm sözleşmelerle çelişiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1076 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.