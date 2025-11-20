BIST 10.958
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor

Siemens Türkiye, dijitalleşme ve enerji verimliliğinde yeni çözümlerini Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) taşımak amacıyla teknoloji turu başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, sanayide dijitalleşme ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını Türkiye genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda OSB'leri ziyaret ederek işletmelere modern üretim teknolojilerini sahada aktaracak şirketin teknoloji turunda ilk durağı, 25 Kasım'da Çerkezköy OSB olacak.

Almanya'dan getirilen Siemens Demo Aracı, bölgedeki işletmelere enerji verimliliği, dijitalleşme ve güvenlik teknolojilerinde son çözümleri sahada deneyimleme fırsatı sunacak.

Şirket, bu tur aracılığıyla farklı OSB'leri ziyaret ederek, üretim süreçlerini güçlendiren ve dijital dönüşümü hızlandıran çözümlerini doğrudan sanayicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Çerkezköy OSB'de düzenlenecek etkinlikte, Siemens'in uzman ekipleri, bölge sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teknik paylaşımlarda bulunacak.

Düzenlenecek oturumlarda siber güvenlikten bina yönetimi, yangın ve güvenlik sistemlerine, alçak ve orta gerilim enerji dağıtım çözümlerinden nesnelerin interneti (IoT) tabanlı endüstriyel uygulamalara ve üretimde enerji verimliliğini artıran dijital teknolojilere kadar geniş bir içerik ele alınacak. Bu kapsamlı aktarım, Çerkezköy'deki işletmelerin hem mevcut operasyonlarını güçlendirmesine hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamasına yönelik önemli bilgiler sunacak.

Etkinlik boyunca sanayiciler, Siemens Demo Aracı içindeki interaktif alanları ziyaret ederek ürün ve teknolojileri yakından inceleyebilecek.

Siemens uzmanlarıyla yapılacak birebir görüşmeler sayesinde işletmeler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çözümler hakkında bilgi alacak.

Söz konusu etkinlik aracılığıyla Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik yolculuğunun desteklenmesi amaçlanıyor.

