Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor

BDDK'nın yayımladığı 14 Kasım haftasına ait verilere göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacminde güçlü büyüme sürdü. Toplam kredi hacmi 237 milyar TL artışla 21 trilyon 845 milyar TL seviyesine ulaşırken, makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle Kur Korumalı Mevduat bakiyesi hızla erimeye devam etti.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 Kasım haftasında 21,8 trilyon TL'ye ulaşarak büyümesini sürdürürken, parasal sıkılaşmanın hedefinde olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 41 milyar TL'nin üzerinde azalarak 52,7 milyar TL'ye geriledi. BDDK verileri, toplam mevduat içindeki payı %0,2 seviyesine inen KKM'deki hızlı çözülmeyi teyit ederken, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarındaki yükseliş dikkat çekti; sektörün yasal öz kaynakları ise 4,7 trilyon TL'yi aştı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre BDDK verileri, bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün artmaya devam ettiğini gösterdi:

Toplam Kredi Hacmi: Bir önceki haftaya göre yaklaşık 237 milyar 97 milyon TL artarak 21 trilyon 845 milyar 269 milyon TL'ye çıktı.

Toplam Mevduat: Bankalar arası dahil toplam mevduat, haftalık 774 milyar 741 milyon TL artışla 25 trilyon 780 milyar 68 milyon TL seviyesine yükseldi.

TÜKETİCİ BORÇLANMASI VE KREDİ KARTI ALACAKLARI

Tüketici ve ticari kredilerde artış eğilimi sürerken, bireysel kredi kartı alacaklarındaki yükseliş dikkat çekti:

Tüketici Kredileri: Toplam tutarı 45 milyar 891 milyon TL artarak 2 trilyon 748 milyar 68 milyon TL'ye ulaştı. Dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:

Konut Kredileri: 651 milyar 798 milyon TL

Taşıt Kredileri: 49 milyar 282 milyon TL

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 46 milyar 989 milyon TL

Taksitli Ticari Krediler: 21 milyar 546 milyon TL artarak 3 trilyon 250 milyar 830 milyon TL oldu.

Bireysel Kredi Kartı Alacakları: Haftalık bazda %2,7 artarak 2 trilyon 617 milyar 667 milyon TL düzeyine yükseldi. Bu tutarın büyük çoğunluğunu 1 trilyon 669 milyar 535 milyon TL ile taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM’DE ERİME HIZLANDI, ÖZ KAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Para politikasındaki normalleşme adımlarının temel hedeflerinden biri olan KKM’deki çözülme, raporun en önemli başlıklarından biri oldu.

KKM Bakiyesi: Geçen hafta 41 milyar 43 milyon TL azalışla 52 milyar 782 milyon TL'ye geriledi. Bu düşüşle birlikte KKM’nin toplam mevduat içindeki payı %0,2 gibi sembolik bir seviyeye inmiş oldu.

Yasal Öz Kaynaklar: Bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği açısından kritik göstergesi olan yasal öz kaynaklar, 66 milyar 986 milyon TL artarak 4 trilyon 719 milyar 224 milyon TL'ye çıktı.

Takipteki Alacaklar (NPL): Risk göstergesi olan takipteki alacaklar, 3 milyar 85 milyon TL artışla 545 milyar 29 milyon TL oldu.