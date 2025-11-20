BIST 10.958
DOLAR 42,37
EURO 48,98
ALTIN 5.558,21
HABER /  DÜNYA

Suriye'deki PKK/YPG'nin saldırısında iki Suriye askeri hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Suriye'deki PKK/YPG'nin saldırısında iki Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Manisa'da çobanı öldüren avcı tutuklandı
AK Parti'den İmralı kararı: Olumlu oy vereceğiz
Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle!
Mersin'de denize giren genç Tunahan boğuldu
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor
İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor
Okulda yedikleri yemek öğrencileri zehirledi
Bakanlık 'kasım indirimleri' için harekete geçti! Vatandaşı böyle kandırmışlar
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor
