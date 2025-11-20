BIST 10.958
DOLAR 42,37
EURO 48,98
ALTIN 5.558,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da çobanı öldüren avcı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da çobanı öldüren avcı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çobanın av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan avcı tutuklandı.

Abone ol

İğdecik Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltında bulunan M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

İğdecik Mahallesi'nde dün ava çıkan M.D'nin av tüfeğiyle açtığı ateşte, bölgede hayvan otlatan Ali Ay (45) vurulmuş, sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den İmralı kararı: Olumlu oy vereceğiz
AK Parti'den İmralı kararı: Olumlu oy vereceğiz
Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle!
Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle!
Mersin'de denize giren genç Tunahan boğuldu
Mersin'de denize giren genç Tunahan boğuldu
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak
IMF Türkiye raporunu yayımladı: Belirgin şekilde ayrışacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor
İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor
Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme devam ediyor
Okulda yedikleri yemek öğrencileri zehirledi
Okulda yedikleri yemek öğrencileri zehirledi
Bakanlık 'kasım indirimleri' için harekete geçti! Vatandaşı böyle kandırmışlar
Bakanlık 'kasım indirimleri' için harekete geçti! Vatandaşı böyle kandırmışlar
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor
Siemens Türkiye organize sanayi bölgelerinde teknoloji turuna çıkıyor
Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...
Adana'da komşu kavgası! Baba öldü oğulları yaralandı kavganın sebebi meğer...