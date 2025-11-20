BIST 10.958
AK Parti'den İmralı kararı: Olumlu oy vereceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon İmralı'ya gitme konusunda oylamaya yaparlarsa olumlu oy vereceklerini açıkladı.

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylamasından önce AK Parti, Meclis'te bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi. Güler, İmralı'ya gidecek isimlerin henüz belli olmadığını aktardı.

"AK PARTİ OLARAK OLUMLU OY VERECEĞİZ"

Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz."

