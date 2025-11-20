BIST 10.958
Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle!

Günay Restaurant İstanbul'da eğlencenin ve müzik ziyafetinin adresi oluyor. 21 ve 22 Kasım akşamı için rezervasyon yaparak şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz.

İstanbul’da eğlencenin vazgeçilmez adresi Günay Restaurant, bu sezon da sahnesini yıldızlara teslim ediyor. Ekim ayından yılbaşına uzanan dopdolu programda Türk müziğinin en sevilen isimleri, muhteşem performanslarıyla Günay sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Bu hafta sonu müziğe doyacağınız bir program Ankara ve İstanbul'da sizleri bekliyor.

Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle! - Resim: 0Günay Restaurant'ta 21 Kasım'da Funda Arar ve Kubat 22 Kasım'da ise Sıla sizlerle! - Resim: 1

