Eski sözcü Jonathan Conricus'tan F-35 Uyarısı: Türkiye, Suudi Arabistan'dan çok daha endişe verici

Katliamcı İsrail Ordusunun eski Sözcüsü Jonathan Conricus, Türkiye'nin "emperyalist emelleri" olduğunu ve F-35 almasının İsrail'e doğrudan tehdit oluşturacağını söyledi. Conricus, Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan çok daha endişe verici olduğunu belirtti.

Filistin davasının en büyük destekçilerinden Katar'ı "terörü destekleyen, nefret, antisemitizm ve batı karşıtlığını yayan bir ülke" olarak tanımlayan Conricus, Suudi Arabistan ile ilgili daha az sorunu olduğunu ifade etti.

"TÜRKLER BENİ ÇOK DAHA FAZLA ENDİŞELENDİRİYOR"

Asıl endişesinin Türkiye olduğunu belirten Conricus, "Benim asıl derinden endişelendiğim nokta, Suudilere teslim edilecek olan F-35'leri gördüğümde ortaya çıkıyor. Ve kuzeybatıya baktığımda gerçek bir tehdit görüyorum, o da Türkiye. Türkler de F-35'i almak için uğraşıyor ve hevesliler. Eğer bana sorarsanız, ileri silah ve teknolojinin Suudilerin elinde mi, yoksa Türk ordusunun elinde mi olması daha endişe verici diye; Türkler beni Suudilerin yaptıklarından çok, çok daha fazla endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

"SORUN ERDOĞAN"

Türkiye'nin mevcut liderlik altında emperyalist emelleri olduğunu iddia eden Conricus, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu liderlik altındaki Türkiye, savaş durumunda, emperyalist emelleri olan ve tarihi rolünün Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden tesis etmek olduğuna inanan bir ülkedir. Osmanlı Hilafeti. Onlar, eski haritalara bakıyor, 'bir zamanlar nereyi kontrol edip yönettik' diye bakıyor ve bunu yeniden harika yapmaya özeniyorlar. Onların liderlik tarzına, Müslüman Kardeşlerle olan bağlantılarına, İslam'ın aşırı yorumlarına, İsrail'e, Batı'ya ve Hristiyanlığa olan düşmanlıklarına baktığınızda... günün sonunda, bölge için düşmanca ve emperyalist niyetleri olan kötü bir aktöre bakıyoruz."

Conricus, Türkiye'ye F-35 verilmesinin İsrail için oluşturacağı tehlikeye dikkat çekerek, "Onlara F-35 vermek, bunu İsrail'e doğrudan bir tehdit olarak görürdüm. Suudilerin almasından da memnun değilim ama ben Türkiye konusunda çok daha endişeliyim." ifadelerini kullandı.