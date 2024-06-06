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Aziz Yıldırım'dan stadyum açıklaması: 2 senede biter

Aziz Yıldırım'dan stadyum açıklaması: 2 senede biter

Stadyum projesine ilişkin konuşan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Normalde 2 senede biter ama biz 3 sene diyelim. İki tane alternatifimiz var" dedi.

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Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, stadyum projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Nihat Özbağ, Alman bir firma ile bu stadın çalışmasını yapıyor. Bunu yapacağız" ifadesini kullanırken, "Normalde 2 senede biter ama biz 3 sene diyelim. İki tane alternatifimiz var, birincisi 60 bin oturma kapasitesi. Bir de Borussia Dortmund tribünü gibi ayakta seyirci alma, o zaman 65 bin" şeklinde konuştu.

"6 senedir bir başarı yok"

TRT Spor'a konuk olan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

6 senedir bir başarı yok. Ben çıkış yapmasam belki bu başarısızlık devam edecek. Bizim bu çıkışımızla bu ölü toprağı kalkmıştır diye ümit ediyorum. Ali Bey, 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu teknik ekibe, oyunculara ve taraftarlara bir mesaj oldu. Oyunculara moral bozukluğu oldu. O beraberlikler geldi. Olympiakos'a elendik. Kupayı alabilirdik. Fenerbahçe, kaliteli futbolculardan meydana gelmiştir. Şimdi iyi bir teknik adam geldi. 'Galatasaray'ı yeneceğiz' dedim. 10 kişi kaldık, yine haksızlıklar, yendik.

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