BIST 10.280
DOLAR 32,23
EURO 35,23
ALTIN 2.460,59
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk'tan küfürlü tezahürat açıklaması: Özür dilemek istiyorum

Okan Buruk'tan küfürlü tezahürat açıklaması: Özür dilemek istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya'da taraftarlarla birlikte kutlanan şampiyonluk gecesinde ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye küfretmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Buruk, yaptığı açıklamayla özür dilediğini ifade etti.

Abone ol

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, topladığı 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, 24. zaferini yaşadı. Böylelikle Galatasaray'da 5. yıldıza bir adım kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda kazanılan şampiyonluğu doyasıya yaşayan sarı-kırmızılılarda Florya'da yapılan kutlamalarda sosyal medyada gündem olan anlar yaşanmıştı.

Okan Buruk'tan küfürlü 'Şinanay' performansı

Sabah saatlerine kadar eğlenen sarı-kırmızılı camiada; Okan Buruk'un küfürlü şarkı söylemesi damga vurmuştu.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına bilenen Okan Buruk'un şarkının sonunu "A... s... G.Saray" olarak çevirmesi dikkat çekmişti.

Özür diledi

Bu anlar bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken Okan Buruk'tan günler sonra açıklama geldi.

GS TV'ye röportaj veren Buruk, yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İlkay Gündoğan'dan kaptanlık itirafı!
İlkay Gündoğan'dan kaptanlık itirafı!
Türkiye ile Özbekistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Özbekistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Bu suça ortak olmaktan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Bu suça ortak olmaktan vazgeçin
Donald Trump'tan kan donduran Gazze çıkışı: İsrail işi bitirmeli
Donald Trump'tan kan donduran Gazze çıkışı: İsrail işi bitirmeli
Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! Icardi ve Barış Alper...
Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! Icardi ve Barış Alper...
Mehmet Özhaseki'den Depozito Yönetim Sistemi açıklaması
Mehmet Özhaseki'den Depozito Yönetim Sistemi açıklaması
FETÖ elebaşının yayınlanan fotoğrafıyla ilgili çarpıcı yorum
FETÖ elebaşının yayınlanan fotoğrafıyla ilgili çarpıcı yorum
Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi
Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi
ABD Başkanı Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
ABD Başkanı Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Dünyanın İki Lider Markasından Dev Proje: Lactone ve Fashion TV’den Kozmetikte Devrim!
Dünyanın İki Lider Markasından Dev Proje: Lactone ve Fashion TV’den Kozmetikte Devrim!
ABD Başkanı Joe Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
ABD Başkanı Joe Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı