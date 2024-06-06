Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Bu suça ortak olmaktan vazgeçin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı.

İkili görüşmenin ve çeşitli alanlarda işbirliğini sağlayan 19 anlaşmaya atılan imzaların ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımlar attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kıymetli dostumla birlikte 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuştuk. 2022 senesinde ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Bugün üçüncü toplantıyı başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi konularda atabileceğimiz somut konuları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık.

Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

Bu anlaşmalar iki ülke arasında işbirliğini çeşitlendirmeye imkan sağlarken ahdi zemini kuvvetlendirecektir.

İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları, ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nda imzalanan 107 maddelik eylem planını hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık.

Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşleri bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatları kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler çok önemlidir.

İsrail saldırıları

Bugün dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdik. İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu.

Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime bağımsız Filistin devletine ve iki devletli çözüme verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.

İnsani yardımların ulaştırılması için elimizden tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm hukuki süreçlere dahil girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

"Özbekistan, cazibe merkezine dönüştü"

Kıymetli kardeşim vizyoner liderliğiyle Özbekistan'ı bölgesel cazibe merkezine dönüştürdü. Enerjiden tarıma uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Şevket kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan sayın Mirzoyev'e bu gayretlerine omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar.

Mirziyoyev'e devlet nişanı

6 Şubat depremleri sonrasında sayın Cumhurbaşkanı ve Özbek halkının desteğini şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolüdür.

Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimin şahsında Özbekistan ve halkına teşekkür ediyorum. Ülkemizde düzenlenen 4. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda birinci olan Özbek takımını kutluyorum.

Kendisine inşallah bugün devlet nişanımızı tevdi edeceğiz.

Bu önemli ve bizim için çok büyük anlam olan ziyaretin işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Mirziyoyev: "Türkiye tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahiptir"

Aziz kardeşim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın zatı devletlerinin davetleri, Ankara'da gerçekleştirilen toplantı kapsamındaki görüşmeler için en içten şükranlarımı sunuyorum.

Son yıllarda Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahiptir. Tüm alanlarda hızla gelişen ülkeye dönüştü. Türkiye bizim bağımsızlığımızı ilk olarak tanıyan, zaman sınamalarından geçen ortağımızdır.

Dilimizin yakın olduğu, mukaddes kutsal dinimiz, örf adetlerimizin ortaklığı kardeş halkları yakınen bağlıyor.

Bugün mübarek Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. Hepinizi bayram dolayısıyla tebrik ediyorum.