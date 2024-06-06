BIST 10.280
DOLAR 32,24
EURO 35,19
ALTIN 2.459,22
HABER /  POLİTİKA

Türkiye ile Özbekistan arasında 19 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında 19 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlarken, iki ülke arasında birçok alanda 19 anlaşma imzalandı.

Abone ol

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti.

İşbirliğini derinleştirmek için 19 imza

Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik 19 anlaşma imzalandı.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Türkiye, Özbekistan’ın en büyük 4. ticari ortağı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Bu suça ortak olmaktan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Bu suça ortak olmaktan vazgeçin
Donald Trump'tan kan donduran Gazze çıkışı: İsrail işi bitirmeli
Donald Trump'tan kan donduran Gazze çıkışı: İsrail işi bitirmeli
Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! Icardi ve Barış Alper...
Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! Icardi ve Barış Alper...
Mehmet Özhaseki'den Depozito Yönetim Sistemi açıklaması
Mehmet Özhaseki'den Depozito Yönetim Sistemi açıklaması
FETÖ elebaşının yayınlanan fotoğrafıyla ilgili çarpıcı yorum
FETÖ elebaşının yayınlanan fotoğrafıyla ilgili çarpıcı yorum
Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi
Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi
ABD Başkanı Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
ABD Başkanı Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Dünyanın İki Lider Markasından Dev Proje: Lactone ve Fashion TV’den Kozmetikte Devrim!
Dünyanın İki Lider Markasından Dev Proje: Lactone ve Fashion TV’den Kozmetikte Devrim!
ABD Başkanı Joe Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
ABD Başkanı Joe Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da! Masada kritik konular var!
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da! Masada kritik konular var!
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı