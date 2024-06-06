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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da! Masada kritik konular var!

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da! Masada kritik konular var!

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırlıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerden bölgesel konulara pek çok başlık değerlendirilecek.

İki liderin baş başa görüşmesi başladı.

Daha sonra Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlenecek.

Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Saat 17.30 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşı ile kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği de verecek.


TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN'IN EN BÜYÜK 4. TİCARİ ORTAĞI

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi.

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