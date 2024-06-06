DEM Parti'den kayyum tepkisi: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

"Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’la ilgili açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akış, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve yerine kayyum atanmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu.

KESK Şubeler Platformu binasında yapılan toplantıda, Hatimoğulları şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir tarihin çöp sepetine geleceklerdir. En son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını Hakkari’den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir."