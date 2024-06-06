BIST 10.406
DOLAR 32,21
EURO 35,18
ALTIN 2.446,77
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'den kayyum tepkisi: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

DEM Parti'den kayyum tepkisi: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

"Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’la ilgili açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akış, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. 

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu.

KESK Şubeler Platformu binasında yapılan toplantıda, Hatimoğulları şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir tarihin çöp sepetine geleceklerdir. En son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını Hakkari’den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alındı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu
Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu
RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok
RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: Türkiye'de yıllık 1,3 milyarlık paket teslimatı var
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: Türkiye'de yıllık 1,3 milyarlık paket teslimatı var
Adıyaman'dan deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Adıyaman'dan deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"
O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"
YKS'ya girecek adaylar dikkat: Bunları yapmayan sınava alınmayacak
YKS'ya girecek adaylar dikkat: Bunları yapmayan sınava alınmayacak
Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu
Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu