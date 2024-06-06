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O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"

O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapılacak büyük deprem tatbikatı öncesi vatandaşların cep telefonuna dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Yapılan uyarıda, "Siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz." denildi.

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Bursa’da AFAD tarafından bugün deprem tatbikatı yapılacak.  Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatına ilişkin vatandaşlara dikkat çeken bir SMS uyarısında bulundu. 

Belediyenin mesajında, “6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır.” denildi.

Mesajda, “Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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