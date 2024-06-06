CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye ilişkin ilk kez konuştu ve "Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum." dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul ederek görüşmesine ilişkin, "Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum." dedi.

"Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum"

Bunun "normalleşme" denilen bir dönem olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de CHP'nin siyasete bu yaklaşımı kazandırdığına dair ifadeleri olduğunu belirten Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdoğan, 'yumuşama süreci' diyor. Biz, 'normali budur' dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı, görüşmeli, önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı, rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa, barışmasını bilmeyen küsmemeli."

Siyasiler birbiriyle görüştüğü zaman başka siyasetçilerin bundan "hasetlenmesinin" doğru olmadığını bildiren Özel, "Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum." dedi.

Akşener'i Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'nde aradığını anlatan Özel, bunların insani temaslar olduğunu ifade etti ve "İnsani duygularını kaybeden siyasilerin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Siyaset insan için yapılan bir iştir. Umut ediyorum, karşılıklı fayda görülecek ve her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.