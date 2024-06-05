CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kabul edecek. Güne damga vuran zirveye yönelik CHP'den ilk açıklama geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi. Sürpriz zirve bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

CHP'den görüşmeye ilişkin ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek olmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Akşener'in kendi takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinden istifa edip başka partilere geçen milletvekillerine yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Başarır, şu düşünceleri dile getirdi:

"Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz"

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. İYİ Parti kurulduğundan bugüne kadar İYİ Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Birçok partiden milletvekili çok kıymetli, hocalar partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Hepsini de almıyoruz. Partimize, yürüdüğümüz yolda bu ülkenin aydınlığına katkı sağlayacak milletvekilleri, hocalar, akademisyenler katılıyor. Çok memnun oluyoruz. Bizim bir sayıya, belli bir miktara, milletvekiline ihtiyacımız yok. Orada gördüğümüz, eğitimiyle, duruşuyla arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil; partilerinden istifa ediyorlar. Sayın Genel Başkan durumu böyle değerlendirmeli. Bizim milletvekili sayımız da grubun çok çok üstünde. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık görecek her arkadaşımızın, CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim."