Fatih Altaylı'nın Hasan Doğan iddiası olay oldu Mustafa Varank'tan sert yanıt: HOŞT

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem'i Hasan Doğan'ın ayağını kaldırmaya çalıştığını iddia eden Fatih Altaylı'ya böyle cevap verdi: HOŞT

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank hakkındaki iddiası gündeme oturdu.

Altaylı, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemliğini yapan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde" deyince olanlar oldu.

Altaylı'nın çılgın iddiasına muhatabından tepki gecikmedi. Varank, X platformundaki hesabından Altaylı'ya sert bir yanıt verdi.

"Biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT"

Altaylı'nın ayağını kaldırmakla suçladığı Hasan Doğan ile yan yana çekilmiş fotoğrafını kullanan Varank, Altaylı'nın tartışılan üslubuna gönderme yaparak "Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT" ifadelerini kullandı.