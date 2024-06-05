Dervişoğlu'ndan CHP'ye sert eleştiri: İktidardan alınan dönem ödevinin farkındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette gündeme gelen "normalleşme" iklimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, iktidarı ve destekçilerini eleştirerek, gerçek bir normalleşme için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, grup toplantısında CHP'ye eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, Bazı İYİ Partili vekillerin CHP'ye geçmesini de eleştiren Dervişoğlu, "Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması ayıp ve utanç vericidir" dedi. Dervişoğlu, "Bir dalı bırakmadan bir başka dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Tarikatı söküp atın, görelim, normalleşelim

Dervişoğlu, "İktidar ve avenelerine sesleniyorum, hodri meydan haydi normalleşelim. Yargıda, emniyette, jandarmada devletin tüm kurumlarında cemaatleri, tarikatı söküp atın, görelim, normalleşelim," ifadeleriyle iktidara meydan okudu. Gerçek bir normalleşmenin, devletin tüm kurumlarından cemaat ve tarikatların etkisinin kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"

CHP'ye geçen İYİ Partili milletvekillerini ve CHP lideri Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, "Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması ayıp ve utanç vericidir" derken, "Bir dalı bırakmadan bir başka dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oluşturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığı da görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkların da farkındayız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, iktidarın tek adam rejimi doğrultusunda güdümlü bir muhalefet yaratma çabasında olduğunu söyledi. "İstediği şey, varlığını millet yerine muktedirlere borçlu olan, görevini saraydan alan bu başıbozuk düzenin neferi olmaktan başka hiçbir görevi olmayan bir Meclis dolusu kalabalık yaratmaktır" diyen Dervişoğlu, bu durumun milletin çığlıklarını susturma amacı taşıdığını belirtti.

AK Parti iktidarının Türkiye Yüzyılı masalları anlatarak, milleti karanlığa mahkum ettiğini belirten Dervişoğlu, "Bu garabete de normalleşmek diyorlar. Anlıyoruz ki anormallikleri kendilerini bile şaşırtıcı hale geldiğinden normalleşmeden bahsediyorlar," ifadelerini kullandı. İktidarın yumuşama masalı anlattığını belirten Dervişoğlu, bunun gerçek normalleşme olmadığını vurguladı.

İçi boş hamasetle oyalamayın

Dervişoğlu, iktidarın içi boş hamasetle milleti oyaladığını belirtti. "Bizi, milleti yeni anayasa oyunlarıyla, yeni çözüm tuzaklarıyla, bitmeyen yargı reformlarıyla, uzlaşmacı demokrat pozlarıyla oyalamayın," dedi. İktidarın işçinin emeği, memurun görevi, gencin umudu, kadının namusu, çocuğun geleceği gibi konularla oynamaya devam ettiğini ve bu ucuz filmin İyi Parti sayesinde gösterimden kalkacağını söyledi.

Dervişoğlu, muhalefetin bazı kesimlerinin iktidarla kirli pazarlıklara girdiğini iddia ederek, "Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız," dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını kullanarak kirli pazarlıkları gizlemeye çalışanların farkında olduklarını belirtti.