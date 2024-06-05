Hepsiburada yapay zeka ile en uygun ürünü bulmada müşteriye yardımcı oluyor

Hepsiburada, tüketici yorumlarınını yapay zeka kullanarak analiz ederek müşterilerinin ihtiyacına en uygun ürünü bulmalarına yardımcı oluyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka entegrasyonu sayesinde tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz eden Hepsiburada, yorumları tarafsız bir şekilde özetleyerek müşterilere sunuyor. Böylece müşteriler binlerce yorum arasında kaybolmadan, ürünler hakkında kolayca bilgi alabiliyor.

Hepsiburada’nın yapay zeka entegrasyonu sayesinde en çok beğenilen ve en çok yorum alan ürünler de belirlendi. Verilere göre, en çok yorum alan kategorilerin başında sağlık ve güzellik gelirken, temel tüketim, kitap, gıda ve züccaciye kategorileri de öne çıkıyor.

Sağlık ve güzellik kategorisinde cilt bakım ve kozmetik ürünleri, kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor. Cilt bakım ürünlerini kullanan müşteriler tarafından paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, allık ve ruj gibi renkli kozmetik ürünlerini almak isteyen diğer müşteriler tarafından kullanılıyor.

Temel tüketim kategorisinde ise en çok yorum alan ürünler arasında ıslak mendil ve deterjanlar bulunuyor.

Teknoloji kategorisinde en çok yorum alan ürünler arasında da televizyonları Android TV’ye çeviren ürünler yer aldı. Akıllı TV’si olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilen bu ürün, kolay kurulumu ve yüksek performansı için tercih ediliyor. Ayrıca, Bluetooth kulaklıklar akıllı saatler ve telefonlar da teknoloji kategorisinin en çok yorum alan diğer ürünleri arasında bulunuyor.