Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi!

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen iki isim Seçil Erzan ve Bahar Candan beraber kaldığı Silivri Marmara Cezaevi'nin koğuşunda kavga etti. İddialara göre Bahar Candan, Seçil Erzan'a 'sen dolandırıcısın' diye bağırınca koğuşta gerilim yaşandı.

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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ve suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan ve gündeme bomba etkisi yaratan Bahar Candan'ın, tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal- Bahar Candan kardeşler ile bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu. Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile kavga etti.

İddiaya göre Bahar Candan, daha önce çok iyi geçindiği Seçil Erzan ile kavga etmeye başladı. Sözlü atışmalar, ağır hakaretlere kadar vardı. Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.