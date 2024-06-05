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Koleksiyon Mobilya, Index Work Space 2024 Dubai Fuarı'na katılacak

Koleksiyon Mobilya, Index Work Space 2024 Dubai Fuarı'na katılacak

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan: "Index Work Space 2024 Dubai'de, marka gücümüzle yer alacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

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Koleksiyon Mobilya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın önde gelen mobilya tanıtımı etkinliklerinden Index Work Space 2024 Dubai'de, konfor ve estetiği buluşturan ürünlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, 'Koleksiyon by MILO' adıyla hazırladığını ürünlerini, Dubai World Trade Centre'da 4-6 Haziran'da gerçekleşecek fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Yüksek kaliteyi yenilikçi tasarım anlayışıyla birleştiren Koleksiyon Mobilya, dünya ticaretinde stratejik konumu, gelişmiş altyapısı, serbest ticaret bölgeleri ve limanlarıyla öne çıkan Dubai'de, showroom açmıştı. Şirket, stratejisini uluslararası pazarlara yönlendirerek sektörünün bölgesel lideri olma yolunda varlığını güçlendirmek istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, Türkiye'nin kaliteli üretim gücünü tüm dünyaya duyurmak istediklerini belirtti.

Koleksiyon Mobilya'nın global büyüme hedefleri doğrultusunda marka tanınırlığını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Malhan, 'Index Work Space 2024 Dubai'de, marka gücümüzle yer alacağımız için çok heyecanlıyız. Katma değerli ihracatla ülkemizin ekonomisine değer kazandırdığımız için gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

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