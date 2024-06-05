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Eskişehir'de pes dedirten kavga! Afganlar birbirine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Eskişehir'de pes dedirten kavga! Afganlar birbirine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında kavga çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi aranıyor. Kavganın nedeni ise pes dedirtti...

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Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki aile arasında çocuklarının oyun oynarken kavga etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Gülzamir H. sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Aghamir H. ile Selamı H. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aghamir H. ile Selamı H'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B, polis ekiplerince aynı sokaktaki bir evde saklanırken bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Ekipler, kavgaya karışan ve bölgeden kaçtıkları tespit edilen Musa H, Nurullah H. ve Samıullah H'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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