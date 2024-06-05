ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

FAST'ta limit 2 milyon TL'ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

En beğenilen siyasetçi kim anketinde ilginç sonuç! Kılıçdaroğlu detayı

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu