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HABER /  DÜNYA

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Lübnan güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede önlem aldı.

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