BIST 10.365
DOLAR 32,51
EURO 35,39
ALTIN 2.441,36
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü
Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı
Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı
Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı
Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı
Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı
Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı