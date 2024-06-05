Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası

Asgari ücrete zam konusunda hükümet kapıyı kapatsa da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bugün hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin Cenevre'de bir araya geleceğini söyleyen gazeteci Saygı Öztürk, "Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak" dedi.

Abone ol

Asgari ücrete ara zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca asgari ücretli ara zam talebinde bulunurken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın BM Uluslararası Çalışma Örgütünün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı (ILO) için Cenevre'ye gideceğini belirten gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cenevre'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı, DİSK yetkilileri ve aynı zamanda işveren sendikalarının yetkililerinin de olacağını söyleyen Öztürk, "Bugün akşam bir mini zirve yapılacak. Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak." dedi.

Söz konusu toplantıya Türk-İş'in ciddi bir biçimde hazırlandığını söyleyen Öztürk "Asgari ücretin en az 18 bin TL olmasını istemişler ve yılda da iki kez belirleme talebi vardi. 7 ay sonra neler değişmiş olacak göreceğiz. Kızılcahamam'da asgari ücrete zam konusu konuşulmuş olabilir ama Türk-İş'in işçiler adına da bir talebi var. Ne kadar etkili olacak göreceğiz." dedi.

Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna da yanıt veren Öztürk şu ifadeleri kullandı;

"Rakamlar ortada asgari ücret 17 bin TL'ydi ama enflasyon nedeniyle 3 bin TL gibi bir kayıp var. Yıllık enflasyon yüzde 75 seviyesinde çıktı. Asgari ücretli 6 milyon çalışanın da bir kaybı söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."