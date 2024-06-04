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Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı

Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında, Ozan Kabak 38. dakikada dizinden sakatlanarak maçı tamamlayamadı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynadığı özel maçta Ozan Kabak sakatlandı. 

Karşılaşmada 38. dakikasında dizinden sakatlanan Ozan Kabak, maçı tamamlayamadı. Saha içindeki ilk tedavisinin ardından oyun alanın sedye ile terk eden 24 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşları ve teknik direktör Vincenzo Montella teselli etti. Ozan Kabak oyundan çıkarken, karşılaşmayı izleyen futbolseverler de alkışları ile kendisine moral verdi. 

İtalya karşısında ilk oyuncu değişikliğini zorunlu olarak yapmak zorunda kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine 42. dakikada oyuna Merih Demiral'ı soktu. 

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