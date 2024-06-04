İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı.Abone ol
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7'si çocuk 57 düzensiz göçmeni kurtardı.
Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.