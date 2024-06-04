Aboubakar'a sürpriz talip! Görüşmelere başlıyorlar...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Aboubakar'ı Universitarios Futbol Kulübü radarına aldı. Yıldız ismin menajeri bu transferi görüşmek üzere Meksika'ya gidecek.

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Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Aboubakar'ın takımdaki durumu merak ediliyordu. Universitarios Futbol Kulübü'nün Aboubakar'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Kulübün Aboubakar'la görüşmelere başladığı ve aynı zamanda oyuncunun menajerinin de Aurizaul yönetim kurulu ile transfer hakkında konuşmak için Meksika'ya gideceği öğrenildi.

Aboubakar'ın futbol geçmişi

Aboubakar, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 34 maçta forma giydi ve 32 yaşında 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



Milli takımıyla üç kez Dünya Kupası kazanan (Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Katar 2022) merkez forvet, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Portekiz ve Suudi Arabistan'da da büyümüş bir kariyere ve on şampiyonluk rekoruna sahip. Cotonsport Garoua, FC Porto, Beşiktaş ve Kamerun milli takımı dahil.