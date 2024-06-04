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Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti

Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, çıkan gerginlikte bir polis memuru yaralandı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Bulvar Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Bu sırada kaldırımda bekleyen bazı kişiler de sloganlar atarak yürüyüşe katılmaya çalıştı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları anonsla kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptakilerin dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise tahta parçaları ve taş atanlara polis müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sırasında kafasına tahta parçası isabet eden polis yaralandı.

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