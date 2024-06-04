"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"na başvurular başladı

"TEKNOFEST Drone Şampiyonası" için 2024 başvuruları başladı. Etkinlik, sporcu lisansına sahip herkesin katılımına açık olacak.

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TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören şampiyona için başvuruların açıldığı bildirildi.

2017 yılından itibaren düzenlenen etkinlik, 2019'dan itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor ve STM tarafından yürütülüyor.

3 etap halinde gerçekleştirilecek şampiyonanın birinci etabı 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Burdur'da, ikinci etabı 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde birinciye 50 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye 30 bin lira ödül verilecek.

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilecek "World Drone Cup"ta Türkiye’yi temsil edecek.

Şampiyonaya, 3 Temmuz 2024'e kadar teknofest.org/tr/ adresinden başvuru yapılabilecek.

Etkinlik, sporcu lisansına sahip herkesin katılımına açık olacak.