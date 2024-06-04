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Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldı, birinin durumu ağır

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldı, birinin durumu ağır

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden biri çalışmalar sonucu çıkarıldı. Diğer işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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