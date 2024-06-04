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Sakarya'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde insan kemikleri bulundu.Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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Alandüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerin bir noktada havladığını fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde kemik parçaları, tişört ve ayakkabı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay mahalline jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde kemiklerin bulunduğu alandaki eşyada, 21 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan Atakan Niş'e (32) ait kimlik çıktı.

Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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