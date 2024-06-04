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Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 2,5 azalış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamladı. Süper Lig'de son 3 sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine 2'nci ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda 3'üncü ön elemeye çıkacak Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Yatırımcısına, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği mayıs ayında yüzde 1,4 kaybettirdi.

Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 9,9 azaldı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmasına karşın borsada yatırımcısını üzdü.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 25,4 kaybettirdi.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle kapattı. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlılar 56 puan topladığı sezonu 6'ncı sırada tamamladı.

Yıl başından bu yana da en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.

Açıklanan bilançolar, yeşil sahalardaki başarılar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansını olumlu etkiledi.

Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 36, Trabzonspor'un yüzde 27,9 Galatasaray'ın yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 17,1 azaldı.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

En fazla piyasa değerine sahip takım Fenerbahçe oldu

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 12 milyar 313 milyon 112 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 575 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.


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