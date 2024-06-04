Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra Temel Karamollaoğlu da bırakıyor! İşte Saadet Partisi'nde öne çıkan adaylar

Altılı Masa’nın ortaklarından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu ve İyi Parti eski lideri Meral Akşener’in ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da koltuğundan ayrılıyor.

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Saadet Partisi, Karamollaoğlu’nun sağlık gerekçesiyle görevini bırakacağını açıklaması üzerine 30 Haziran’da kongreye gidecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre parti içinde gerçekleştirilen temayül yoklamaları sonucunda genel başkanlık için öne çıkan beş isim belli oldu.

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’dan oluşan liste, Karamollaoğlu’na sunuldu.

Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu bu isimler üzerinden bir müzakere yürütecek ve sayı bire düşürülmeye çalışılacak. Uzlaşı sağlanırsa kongreye tek adayla gidilecek.