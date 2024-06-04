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Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı! Birçok noktada yangın çıktı

Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı! Birçok noktada yangın çıktı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere onlarca füze fırlatıldı. Saldırı sonrası roketler, İsrail'de yangınlara neden oldu. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevler saatlerdir kontrol altına alınamazken İsrail itfaiyesinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının etkili olduğu bölgedeki bazı evler ise tahliye ediliyor.

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İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yeni bir boyuta ulaştı. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki bölgelere onlarca füze fırlattı. Bölgede saldırı sonrası yangınlar çıktı. 

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi. Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona'ya atılan füzeler sonrası bazı evlerde çıkan yangın sebebiyle İsrailli yetkililer söndürme çalışması yaptı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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