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Son dakika! Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı iki pilot şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son dakika! Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı iki pilot şehit oldu

MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi. Gelen son dakika haberine göre iki pilot şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. 

Kazı kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.

Görgü tanıkları konuştu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti. Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

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