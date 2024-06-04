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'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

'Hanımağa' lakaplı eski polis, yeni çete lideri Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Akkuş bacağından vuruldu.

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Muğla Fethiye'deki Ölüdeniz'de bir otelde farklı bir isimle kalan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre bir kişi, eski polis Güniz Akkuş'a kaldığı otelin önünde ateş açtı. Bacağından yaralanan Akkuş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kaçtı.

Güniz Akkuş kimdir?

1976 doğumlu olan ve 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Akkuş, amiriyle tartıştığı gerekçesiyle önce Kilis'e atandı, ardından aynı amiri tehdit ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. İstanbul'da 20 kişilik bir suç örgütünün başı olmakla ve eğlence mekanlarından haraç toplamakla suçlanan Akkuş, yaralama gibi suçlardan 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve 'tövbe' ettiğini açıkladı. Ancak Akkuş 2021 yılında da suça karıştığı için kısa süreli cezaevine girdi.

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