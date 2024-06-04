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'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Fatma Karanfil, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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 'Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Şayeste' rolüyle hafızalarda yer eden Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Kanser nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu hayatını kaybetti.

Fatma Karanfil'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran menajeri Aslı İslamoğlu; şu ifadeleri kullandı:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

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