BIST 10.543
DOLAR 32,27
EURO 35,11
ALTIN 2.417,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu

Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun cesedi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

Abone ol

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde Atatürk Parkı Sahil Surları mevkiinde S.S.B. adlı kız çocuğunun 29 Mayıs'ta 05.10 sıralarında Dicle Nehri'ne düştüğü ve kendisine ulaşılamadığı bilgisinin alındığı anımsatıldı.

Emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarına destek vermek üzere Şırnak AFAD koordinasyonunda Tatvan Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Bitlis AFAD dalgıç ekibi, Diyarbakır AFAD su üstü ekipleri ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri ile müşterek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Suriye-Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. Dün 22.30 sıralarında Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir. Emniyet tarafından ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, vatandaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle Nehri'ne düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Olay FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması! Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a çok sert cevap verdi
Foto Galeri Olay FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması! Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a çok sert cevap verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti
'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti
'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz anlaşması uzatıldı
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz anlaşması uzatıldı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Hunter Biden'ın yargılanacağı davada jüri seçimi başladı
Hunter Biden'ın yargılanacağı davada jüri seçimi başladı
BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'
BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
AK Parti kulisi Kızılcahamam kampında alınan kararlar ortaya çıktı Emekliye ilave zam asgari ücret artışı
AK Parti kulisi Kızılcahamam kampında alınan kararlar ortaya çıktı Emekliye ilave zam asgari ücret artışı
Acun Ilıcalı'dan Karim Benzema açıklaması
Acun Ilıcalı'dan Karim Benzema açıklaması
Fenerbahçe Beko galip geldi basketbolda finalin adı belli oldu
Fenerbahçe Beko galip geldi basketbolda finalin adı belli oldu
Müge Anlı: Bizim saydığımız 11 çocuğu var öz çocuklarına da tecavüz etmiş
Müge Anlı: Bizim saydığımız 11 çocuğu var öz çocuklarına da tecavüz etmiş