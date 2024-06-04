Olay FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması! Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a çok sert cevap verdi
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Dominik'te FETÖ mensuplarına pasaport verdiğini, Adnan Oktar suç örgütü üyelerini Oktar ile Acun'un tanıştırdığını iddia etti. Acun Ilıcalı bu iddialar karşısında sessiz kalmadı ve Aziz Yıldırım'a sert bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Koç yönetiminin iki yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktör Mourinho üzerinden başlayan tartışma, karşılıklı suçlamalara dönüşürken; söz konusu 'kavgaya' televizyoncu Acun Ilıcalı da dahil oldu.
Aziz Yıldırım ise önce gazeteci Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında adeta Ilıcalı'ya savaş açtı.
Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.
"Sokağa çıkamaz"
Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor."