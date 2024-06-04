BIST 10.543
DOLAR 32,27
EURO 35,11
ALTIN 2.417,94
HABER /  GÜNCEL

Yurt dışına kaçan gizli tanık ile emniyet genel müdür yardımcısının telefonu aynı bölgeden sinyal verdi

Yurt dışına kaçan gizli tanık ile emniyet genel müdür yardımcısının telefonu aynı bölgeden sinyal verdi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gözaltındaki gizli tanık Sedat Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması sırasında Sertçelik’in telefonunun da Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le aynı baz bölgesinde sinyal verdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışıyla ilgili ilginç ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara’da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurtdışına kaçmıştı.

Sertçelik'in yurt dışına nasıl kaçtığına ilişkin gelişmeleri Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Gizli tanık kelepçeden nasıl kurtuldu?" başlıklı yazısında kaleme aldı. 

Ayağında elektronik kelepçe ve alçı yoktu

Öztürk, "Serdar Sertçelik’in o sırada ayağında elektronik kelepçe yoktu. İşin ilginç tarafı bacaklarındaki alçı da yoktu. Onun kaçırılışıyla ilgili olarak üç sivil tutuklandı." ifadelerine yer verdikten sonra kaçışa ilişkin duruşmada geçen dikkat çeken ifadeleri yazısına taşıdı:

Telefon baz birlikteliği

"Mahkemede, Serdar Sertçelik’i evinden alıp Eryaman’a, daha sonra İstanbul’a götürdüğü belirtilen üç sivilin yanı sıra Serdar Sertçelik’in telefonunun da Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le aynı baz bölgesinde sinyal verdiği anlaşıldı. Buna “Baz birlikteliği” deniliyor. Hakim, bu durumu Murat Çelik’e sordu. Çelik’in cevabı şöyle oldu:

“Bana göstermiş olduğunuz tabloyu inceledim. Serdar Sertçelik ve diğer üç kişiyle hiçbir telefon irtibatım olmamasına rağmen bu baz birlikteliğim nasıl oluşuyor anlamadım. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Konya-Samsun yolu üzerinde. Yanında, günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği Ankara’nın en büyük AVM’si olması, ayrıca karşısında yeni açılan Millet Bahçesinden dolayı buraya gelen her insan ile benim vermiş olduğum baz, onlarla görüştüğüm anlamına gelmez.”

ÖNCEKİ HABERLER
Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
Valilik açıkladı! O ilde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı!
Valilik açıkladı! O ilde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı!
'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti
'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti
'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz anlaşması uzatıldı
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz anlaşması uzatıldı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Hunter Biden'ın yargılanacağı davada jüri seçimi başladı
Hunter Biden'ın yargılanacağı davada jüri seçimi başladı
BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'
BES katılımcıları için yeni fırsat İş Bankası'ndan 'BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
AK Parti kulisi Kızılcahamam kampında alınan kararlar ortaya çıktı Emekliye ilave zam asgari ücret artışı
AK Parti kulisi Kızılcahamam kampında alınan kararlar ortaya çıktı Emekliye ilave zam asgari ücret artışı
Acun Ilıcalı'dan Karim Benzema açıklaması
Acun Ilıcalı'dan Karim Benzema açıklaması