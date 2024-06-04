Yurt dışına kaçan gizli tanık ile emniyet genel müdür yardımcısının telefonu aynı bölgeden sinyal verdi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gözaltındaki gizli tanık Sedat Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması sırasında Sertçelik’in telefonunun da Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le aynı baz bölgesinde sinyal verdiği ortaya çıktı.

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Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışıyla ilgili ilginç ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara’da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurtdışına kaçmıştı.

Sertçelik'in yurt dışına nasıl kaçtığına ilişkin gelişmeleri Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Gizli tanık kelepçeden nasıl kurtuldu?" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Ayağında elektronik kelepçe ve alçı yoktu

Öztürk, "Serdar Sertçelik’in o sırada ayağında elektronik kelepçe yoktu. İşin ilginç tarafı bacaklarındaki alçı da yoktu. Onun kaçırılışıyla ilgili olarak üç sivil tutuklandı." ifadelerine yer verdikten sonra kaçışa ilişkin duruşmada geçen dikkat çeken ifadeleri yazısına taşıdı:

Telefon baz birlikteliği

"Mahkemede, Serdar Sertçelik’i evinden alıp Eryaman’a, daha sonra İstanbul’a götürdüğü belirtilen üç sivilin yanı sıra Serdar Sertçelik’in telefonunun da Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le aynı baz bölgesinde sinyal verdiği anlaşıldı. Buna “Baz birlikteliği” deniliyor. Hakim, bu durumu Murat Çelik’e sordu. Çelik’in cevabı şöyle oldu:

“Bana göstermiş olduğunuz tabloyu inceledim. Serdar Sertçelik ve diğer üç kişiyle hiçbir telefon irtibatım olmamasına rağmen bu baz birlikteliğim nasıl oluşuyor anlamadım. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Konya-Samsun yolu üzerinde. Yanında, günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği Ankara’nın en büyük AVM’si olması, ayrıca karşısında yeni açılan Millet Bahçesinden dolayı buraya gelen her insan ile benim vermiş olduğum baz, onlarla görüştüğüm anlamına gelmez.”