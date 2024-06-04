Valilik açıkladı! O ilde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Balıkesir'de Valilik kararıyla ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yapılan açıklamada, yasağın 31 Ekim 2024'e kadar süreceği bildirildi.

Abone ol

Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.