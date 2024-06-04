Dolarda tam gaz yükseliş! Günün rakamları

Dolar/TL, güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından 32,2280 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 32,1870'den tamamladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2280'den işlem görürken, avro/TL önceki kapanışın hemen altında 35,1180'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 41,2250'den işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.