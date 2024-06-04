Cevdet Yılmaz'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de yaşanan eğitim uçağı kazasında şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Yılmaz, "Şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'deki eğitim uçağı kazasında şehit olan pilotlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.